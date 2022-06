Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Zeugen gesucht

Erkelenz-Grambusch (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Dienstag (07. Juni) auf Mittwoch (08. Juni) eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage im Kreuzungsbereich der Landstraßen 3 und 46 in Richtungsfahrbahn Uevekoven. Gegen 05.20 Uhr meldete ein Zeuge die Sachbeschädigung. Der oder die Täter hatten zuvor den Mast der Anlage auf unbekannte Weise durchtrennt, an einem Kabel manipuliert und schließlich den Kopf auf die Fahrbahn geworfen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell