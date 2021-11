Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Mehrere Hundert Meter Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Montag zwischen 08:30 Uhr und 19:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine Kabeltrommel mit mehreren hundert Metern Kupferkabel aus einer Tiefgarage in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Das Kabel hatte einen Wert von fast 8.000 Euro und war in einer Tiefgarage unter einer dortigen Baustelle gelagert. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell