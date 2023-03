Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Spielhalle

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Hardtstrstraße;

Tatzeit: 15.03.2023, 03.50 Uhr;

Zu einem Einbruch in eine Spielothek ist es am frühen Mittwochmorgen in Rhede gekommen. Unbekannte hebelten ein Fenster im Treppenhaus auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Hardtstraße. Die Täter öffneten gewaltsam mehrere Spielautomaten. Ob sie beuten machten, ist noch unklar. Bei der Tatausführung lösten die Einbrecher einen Alarm aus. Eine Verantwortliche der Spielothek verständigte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte zunächst keinen Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Bocholt unter Telefon (02871) 2990 zu wenden. (tb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell