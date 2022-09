POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Person bei Groß Ernsthof/LK Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf (ots) - Am 04.09.2022, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der B 110, Bäderstraße, am Ortsausgang Stadt Usedom ein Verkehrsunfall. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr auf der B 110 in Richtung Ahlbeck. Die 47jährige deutsche Fahrzeugführerin eines VW Caddy übersah einen vor ihr ...

mehr