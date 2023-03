Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall - Heller Kleinwagen entfernt sich vom Unfallort

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werkstraße / Pannemannstraße;

Unfallzeit: 15.03.2023 17:15 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall ist es in Bocholt gekommen. Eine 53-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Pannemannstraße unterwegs. Vor ihr fuhr ein heller Kleinwagen. Beide Fahrzeuge hielten gegen 17.15 Uhr verkehrsbedingt an der Einmündung in die Werkstraße an. Den Angaben der Frau zufolge setzte der Kleinwagen plötzlich zurück und stieß mit der Anhängerkupplung gegen ihren Mercedes. Nach einer ersten Schätzung entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter und bog rechts in die Pannemannstraße ab. Seinen Pflichten als Unfallbeteiligter kam er nicht nach. Ob er den Verkehrsunfall bemerkt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden vom Verkehrskommissariat Bocholt geführt. Der Unfallbeteiligte wird als älterer Herr beschrieben. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer (02871) 2990 entgegen. (tb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell