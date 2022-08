Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mofa ist zu schnell

Am Montag hatte ein 20-Jähriger in Herbrechtingen den erforderlichen Führerschein nicht.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr fuhr die Polizei einem Mann und seiner Peugeot hinterher. Das Zweirad fuhr zu diesem Zeitpunkt deutlich schneller als 25 km/h. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Fahrer an, dass das Fahrzeug nicht gedrosselt ist. In den Dokumenten war eine Geschwindigkeit von 45 km/h eingetragen. Er hatte jedoch nur eine Prüfbescheinigung, die ihm erlaubt ein Mofa bis 25 km/h zu fahren. Die Beamten zeigten ihn deshalb wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an.

