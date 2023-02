Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Stuttgart-Degerloch (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten und einem Schaden von mehreren zehntausend Euro kam es am Donnerstagmorgen (09.02.2023) auf der Heinestraße. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer fuhr gegen 06.00 Uhr die Karl-Kloß-Straße in Richtung Sonnenberg. Unmittelbar nach der Einmündung zur Eugen-Dolmetsch-Straße kam er aus noch nicht abschließend geklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden 31-jährigen Toyota-Fahrer. Ein Rettungswagen brachte beide Fahrer in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme waren teilweise beide Fahrspuren gesperrt. Es kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell