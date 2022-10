Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 28-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich zur Kopernikusstraße fuhr der Mercedesfahrer auf einen verkehrsbedingt haltenden Hyundai auf, der durch den Aufprall auf den davorstehenden Seat geschoben wurde. Die 42-jährige Fahrerin des Hyundai sowie der 31-jährige Fahrer des Seat klagten im Laufe der Unfallaufnahme über Nackenschmerzen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

