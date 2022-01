Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto kracht in Hauswand - Alkohol im Spiel - Glücklicherweise ohne Verletzte

Bild-Infos

Download

Oberweiler im Tal (Kreis Kusel) (ots)

Gott sei Dank sind zum Unfallzeitpunkt keine Personen im Wohnzimmer. Mit dem Schrecken davon kamen die beiden Hausbewohner bei einem lauten Knall am Samstagmorgen. Als sie nach der Ursache schauen wollten, trauten sie ihren Augen kaum. Die Hauswand ihres Wohnzimmers war durchbrochen. An der Hausfassade auf der gegenüberliegenden Seite stand ein stark beschädigtes Fahrzeug im Gartenbeet. Dieses war in Richtung Hinzweiler unterwegs und kam von der Hauptstraße ab. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim 21-Jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest von knapp 2 Promille bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Trotzdem wurde er einer Ärztin zur Blutentnahme vorstellig. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Kleinwagen als wirtschaftlicher Totalschaden ab. Neben seinem Auto ist der Fahrer auch erstmal seinen Führerschein los. Ob die Statik am Wohnhaus beeinträchtigt wurde, muss durch einen Sachverständigen geklärt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren 5-stelligen Bereich. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell