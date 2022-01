Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl und Ramstein (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei in Landstuhl ereigneten sich am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss. In der Pfühlstraße in Miesau wurde am frühen Freitagabend ein 20-jähriger aus dem Landkreis Kusel mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen eine Ordnungswidrigkeiten- und eine Strafanzeige zu. Gegen 00:30 Uhr wurde in der Bahnstraße in Landstuhl bei einem 26-jährigen Pkw-Fahrer ebenfalls eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Sein Urintest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin. Er musste ebenfalls zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Bei zwei Pkw-Fahrern wurde in der Nacht bei Verkehrskontrollen eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der Alko-Test bei einem 20 Jahre alten Mann in der Weiherstraße in Landstuhl zeigte um 01:10 Uhr 0,64 Promille und bei einem 27-jährigen um 02:50 Uhr Am Koehlwäldchen in Ramstein 0,54 Promille. Beide mussten für einen weiteren Test zur Dienststelle. Auf sie kommt jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.|pilan

