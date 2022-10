Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkohol Unfall verursacht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unter Alkoholeinfluss verursachte am Samstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, ein 60-jähriger Mann in St. Leon-Rot einen Unfall. Der Mann befuhr mit seinem Ford die Straße Im Schiff aus Richtung Harres kommend und wollte nach links auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes einfahren. Hierbei fuhr der Mann bereits eine zu weite Kurve, weshalb ein aus dem Parkplatz herausfahrender BMW eine Vollbremsung machen musste. Im weiteren Verlauf fuhr der 49-jährige BMW-Fahrer zurück, um dem Ford die Durchfahrt zu ermöglichen. Während dieses Vorgangs fuhr der Ford dem BMW frontal leicht auf. Während des Gesprächs mit dem Unfallverursacher, wies dieser eine verwaschene Aussprache auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Dem Fahrer wurde das Führen weiterer Kraftfahrzeuge untersagt. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. In Folge der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

