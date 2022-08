POL-HSK: Unfall zwischen Fußgängerin und Fahrradfahrer

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg: Am Mittwoch gegen 0:30 Uhr hat ein Unbekannter versucht in ein Haus in der Hirtenstraße einzubrechen. Der Täter scheiterte bei dem Versuch die Haustür aufzuhebeln. Bei der Tat wurde die Person gesehen und wie folgt beschrieben: männlich, schlank, langer dunkler Mantel, Kapuze. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

