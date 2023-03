Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit ungültigen Kennzeichen unterwegs

Borken (ots)

Tatort: Borken, Wilbecke;

Tatzeit: 15.03.2023 13.45 Uhr;

Mit ungültigen Kennzeichen sind noch immer Verkehrsteilnehmende im Kreis Borken unterwegs. Am 01. März hat das neue Versicherungsjahr begonnen. Um weiterhin am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen, muss für alle versicherungspflichtigen Fahrzeuge zu diesem Stichtag der Versicherungsschutz aktualisiert werden. Hierzu gehören beispielsweise Mofas, Mopeds, Quads, E-Bikes und E-Scooter. Einen solchen traf ein Streifenwagenbesatzung in Borken an: Ein 61-Jähriger war gegen 13.45 Uhr mit seinem Elektroroller auf der Straße Wilbecke unterwegs. Eine Überprüfung ergab, dass sein Versicherungsschutz abgelaufen war. Nun hat sich der Borkener in einem Strafverfahren zu verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Polizei appelliert erneut, den Versicherungsschutz zu aktualisieren und ein gültiges, schwarzes Kennzeichen am Fahrzeug anzubringen. (tb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell