Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (450/2022) Schmuck in Bachlauf bei Hetjershausen gefunden - Herkunft unbekannt

Göttingen (ots)

Hetjershausen, Knutbührener Weg

Donnerstag, 27. Oktober 2022, gegen 09.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einem Bachlauf bei Hetjershausen (Landkreis Göttingen) hat ein Spaziergänger am Donnerstagmorgen (27.10.22) gegen 09.30 Uhr mehrere Schmuckstücke gefunden. Es wird vermutet, dass die Teile aus einem Einbruch stammen. Der Tatort ist allerdings bislang unbekannt. Der Fund wurde von der Polizei in Verwahrung genommen.

Sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Schmucks werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

