POL-GÖ: (448/2022) Taten am Kiessee und auf dem Ernst-Honig-Wall - Polizei Göttingen fahndet mit Phantombild und Handyfoto nach unbekanntem Exhibitionisten

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit zwei exhibitionistischen Handlungen fahndet die Polizei Göttingen mit einem Phantombild und einem Handyfoto nach einem ca. 30 Jahre alten Mann. Der Unbekannte ist nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen dringend verdächtig, sich am Nachmittag des 21. August am Göttinger Kiessee und am Morgen des 28. September auf dem Ernst-Honig-Wall gegenüber zwei Frauen entblößt und anschließend an seinem Geschlechtsteil manipuliert zu haben (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5302335, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5337338).

Im Zuge der laufenden Ermittlungen hatten sich die Hinweise darauf verdichtet, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handeln könnte. Davon geht man jetzt aus. Von dem Unbekannten fehlt weiter jede Spur.

Um ihn zu ermitteln, ordnete das Amtsgericht Göttingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Exhibitionisten an. Die strafprozessuale Maßnahme bezieht sich auf ein erstelltes Phantombild und eine Handyaufnahme, die von einem der Opfer stammt.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, drahtige, muskulöse Statur, gepflegtes Erscheinungsbild, kurzes Haar, gebräunte Haut, buschigere Augenbrauen, auffällig spitzer Kehlkopf, sprach gebrochenes Deutsch, weiteres ist nicht bekannt.

Wer den Abgebildeten kennt bzw. sachdienliche Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

