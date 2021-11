Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Rheinau: Mann entblößt sich - Polizei sucht Zeugen

Mannheim - Rheinau (ots)

Am Samstagmittag gegen 11:05 Uhr lief eine 18-Jährige das Nordufer des Rheinauer Sees im Bereich des Tischtennis Platzes entlang, als sie im Gebüsch einen Mann entdeckte, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Hierbei habe er Blickkontakt zu der 18-Jährigen gesucht. Anschließend sei der Mann in Richtung Frobeniusstraße geflüchtet. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170 cm bis 180 cm groß, heller Teint. Er war bekleidet mit einer schwarzen Mütze, schwarzer Trainingsjacke und schwarzer Hose.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die eine Person gesehen haben, auf die die Beschreibung zutrifft oder die selbst Opfer des Unbekannten geworden sind, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 - 4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell