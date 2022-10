Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: ( 446

2022 ) Autobahnpolizei Göttingen: Vollsperrung der BAB A 7 nach Unfall zwischen dem Rasthof Göttingen und dem AD Drammetal in Fahrtrichtung Süden

Göttingen (ots)

(zk) Nach einem Verkehrsunfall ist die BAB 7 momentan zwischen dem Rasthof Göttingen und dem Autobahndreieck Drammetal in südlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt. Grund hierfür sind umfangreichere Bergungs- und Reinigungsarbeiten. Verkehrsteilnehmer mit Ziel Richtung Süden werden gebeten, die BAB bereits an der AS Göttingen zu verlassen und den ausgewiesenen Umleitungsstrecken in Richtung Kassel zu folgen.

Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

