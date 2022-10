Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (443/2022) "Tag des Einbruchschutzes": Eine Stunde mehr Zeit - für mehr Sicherheit, Polizei am Sonntag mit Infomobil beim Göttinger Lutterangerfest

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (mo/jk) - Seit nunmehr zehn Jahren findet alljährlich zur Zeitumstellung der "Tag des Einbruchschutzes" statt. In diesem Jahr fällt der Aktionstag auf den 30. Oktober.

Dies nimmt die Polizeiinspektion Göttingen zum Anlass, das "Fest zur Zeitumstellung" und den damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntag am Göttinger Lutteranger für eine Präventionsaktion zu nutzen.

"Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit einhergehend, steigen erfahrungsgemäß auch die Zahlen der Wohnungseinbrüche an. Das Thema Einbruchschutz ist eines, das man jahrelang vor sich herschiebt, bis es vielleicht zu spät ist. Der 'Tag des Einbruchschutzes' bietet eine gute Möglichkeit für den ersten Schritt zu mehr Sicherheit - zur Information", sagt der Beauftragte für Kriminalprävention, Polizeihauptkommissar Marko Otte, der am Sonntag im Lutteranger mit vor Ort sein wird.

Das Präventionsteam der Polizei bietet an diesem Tag ab 12.00 Uhr einige ausgewählte Exponate sowie Informationsmaterial zum Thema "Einbruchschutz" an und steht für Rückfragen und persönliche Gespräche gern bereit.

Auch Nachwuchswerbung wird geboten!

Interessierte haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich über den Polizeiberuf in all seinen Facetten zu informieren. Der Einstieg ins Studium bei der Polizei ist über Fachoberschule, Abitur oder als Quereinsteiger möglich.

Das Infomobil der Polizei Niedersachsen steht in der Zeit von 12.00-17.00 Uhr auf dem Parkplatz des Babyfachmarktes "Baby One" direkt an der Straße "Lutteranger".

Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen zum Aktionstag sowie auch zum Einbruchschutz siehe: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/eine-aufmerksame-nachbarschaft-schuetzt-vor-einbrechern/ https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/ https://www.k-einbruch.de/ https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/fachgerechter-einbau-von-sicherungstechnik-so-finden-sie-polizeilich-empfohlene-betriebe/

