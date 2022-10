Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (441/2022) Im Linienbus Jugendliche unsittlich berührt - Polizei fahndet nach ca. 30 bis 40 Jahre altem Mann mit blonden Haaren

Göttingen (ots)

Göttingen, Markt/Wiesenstraße

Dienstag, 25. Oktober 2022, zwischen 20.30 und 20.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Die Polizei Göttingen fahndet nach einem unbekannten ca. 30 bis 40 Jahre alten Mann, der am Dienstagabend (25.10.22) in der Zeit zwischen 20.30 und 20.45 Uhr in der Buslinie 80 eine Jugendliche unsittlich berührt haben soll. Der Gesuchte soll ca. 180 bis 185 cm groß gewesen sein und blondes, zu einem Zopf gebundenes Haar gehabt haben. Er trug eine schwarze Hose und Jacke und hatte eine Art Turnbeutel (in Rucksackform) bei sich.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg die 16 Jahre alte Göttingerin gegen 20.30 Uhr am Markt zusammen mit zwei weiteren Mädchen in den Linienbus ein. Während der Fahrt verhielt sich der Unbekannte auffällig und berührte die Jugendliche schließlich mit der Hand am Oberschenkel. An der Haltstelle in der Wiesenstraße verließ er den Bus. Zeugen des Vorfalls oder Personen, denen der Beschriebene bekannt ist, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell