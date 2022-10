Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannter randaliert in der Kalkofenstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen, die in der Nacht zum Montag Verdächtiges in der Kalkofenstaße in Herrenberg beobachtet haben. Ein noch unbekannter Täter demontierte von einem LKW-Anhänger-Gespann, das auf einem Parkplatz stand, die beiden vorhandenen Kennzeichen. Eines warf er unter den LKW, das zweite scheint er gestohlen zu haben. Ein am Anhänger festgenietetes Hinweisschild riss er herunter und stahl dieses vermutlich ebenfalls. Anschließend warf der den Bauzaun, der ein ehemaliges Firmengelände umzäunt, um und gelangte so auf das Grundstück. Dort entwendete er ein weiteres Kennzeichen eines abgestellten Autos und beschädigte das Beifahrertrittbrett eines LKW. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

