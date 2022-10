Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Kinder hinterlassen Sachschaden von etwa 25.000 Euro in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13.00 Uhr, wurde ein 20 Jahre alter Mann, der die Sauberkeit in einem Firmengebäude überprüfen wollte, auf drei Jungen und einem im Gebäude vorhandenen Schaden aufmerksam. Der Mann verständigte hierauf die Polizei. Die derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass die beiden Achtjährigen und der sieben Jahre alte Junge sich über ein Rolltor, dass sie beschädigten, Zugang in die Firma verschaffen konnten. Im Innern verwüsteten sie mehrere Räume. Bildschirme und weitere Gegenstände wurden beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 25.000 Euro belaufen. Die drei Jungen wurden von der Polizei an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell