Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 26-Jähriger reist ohne gültiges Zugticket, dafür mit Drogen im Reisegepäck

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 24. September 2022 informierte die Notfallleitstelle der Bahn gegen 18:30 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Reisenden in einem Intercityexpress auf der Strecke von Berlin nach Halle/ Saale. Der 26-Jährige verfügte über kein gültiges Ticket, demnach wurde die Bundespolizei kontaktiert und um Unterstützung gebeten. Eine alarmierte Streife war mit Ankunft des Zuges am Bahnsteig acht am Hauptbahnhof Halle. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes nahmen die Beamten einen starken Marihuanageruch wahr. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof genommen. Eine Nachschau in seinen mitgeführten Sachen brachte circa ein Kilo, vermutlich Marihuana, sowie zwei insgesamt 200 Gramm schwere Plastiktüten mit Tabletten, vermutlich der Droge Ecstasy, zum Vorschein. Der Tatverdächtige und die aufgefundenen sowie sichergestellten Gegenstände wurden der Landespolizei für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen übergeben. Am Folgetag wurde der aus Gambia stammende Mann dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Anschließend wurde der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er erhält Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der Fahrt im Intercityexpress ohne gültiges Zugticket.

