Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baulich verändertes Moped festgestellt

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 28.02.2022, gegen 16:40 Uhr wurde in der Nordstraße der Fahrer eines Moped Simson kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Moped bauliche verändert wurde. Dafür hatte der 16-jährige Mopedfahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis, so das ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-jährige an die Erziehungsberechtigte übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

