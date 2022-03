Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandmeldeanlange im Bahnhof schlug an

Altenburg (ots)

Altenburg: Am frühen Abend des gestrigen Tages (28.02.2022) scheint sich ein bislang unbekannter Täter in einer Bahnhofstoilette am Altenburger Bahnhof aufgehalten zu haben. Denn kurz vor 18:00 Uhr löste die dortige Brandmeldeanlage aus, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort ausrückten. Dort angekommen stellten sich heraus, dass offenbar Papier in einem Mülleimer angezündet wurde, was letzten Endes zur Rauchentwicklung und einem Sachschaden führte. Zudem bemerkten die Beamten, dass mehrere Türen der Bahnhofstoilette herausgetreten wurden. Von dem Verursacher fehlt jede Spur. Der Mülleimer wurde schließlich gelöscht, so dass keine weitere Gefahr mehr bestand. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt nun zum Geschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (KR)

