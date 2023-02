POL-HRO: Rückwärtsgang mit Vorwärtsgang verwechselt

Rostock (ots) - Das Kriminalkommissariat Rostock hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem am vergangenen Wochenende Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in der Rostocker Südstadt und Evershagen festgestellt wurden. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Häuser. Dort öffneten und durchsuchten die unbekannten Täter Schränke sowie Behältnisse ...

