Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Rostock (ots)

Das Kriminalkommissariat Rostock hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem am vergangenen Wochenende Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in der Rostocker Südstadt und Evershagen festgestellt wurden.

Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Häuser. Dort öffneten und durchsuchten die unbekannten Täter Schränke sowie Behältnisse und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck sowie weitere Wertgegenstände. Die Polizei wurde umgehend informiert und nach umfangreicher Tatortarbeit hat das Kriminalkommissariat Rostock die Ermittlungen übernommen.

Wie sich Haus- bzw. Wohnungsbesitzer schützen können:

- Sichern Sie Haus- und Wohnungstüren, auch Nebeneingänge, Balkon- und Terrassentüren sowie die Fenster! Einbrecher scheuen das Risiko. Gut gesicherte Fenster und Türen zu öffnen, erfordert in der Regel einen hohen Zeitaufwand und verursacht Lärm.

- Auf gute Nachbarschaft! Achten Sie bewusst auf verdächtige Situationen bzw. Personen "nebenan"! Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei!

Weitere Tipps zum Einbruchsschutz unter https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/ oder wenden Sie sich an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Rostocker Polizei unter 0381-4916-3130.

