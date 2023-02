Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Graffiti-Sprayer nach Zeugenhinweis gestellt

Rostock (ots)

Dank eines Zeugenhinweises konnten in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags gleich zwei Tatverdächtige auf frischer Tat durch Polizeibeamte gestellt werden. Gegen die beiden 22 bzw. 24-jährigen Deutschen wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

Gegen 01:50 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Anwohner zwei Tatverdächtige dabei, wie sie in der Doberaner Straße gleich mehrere Graffiti an eine Hauswand sprühten. Als die alarmierten Beamten der Rostocker Polizei am Einsatzort eintrafen, konnten sie die beiden Männer noch auf dem Baugerüst des besagten Mehrfamilienhauses stellen.

Im direkten Umfeld des Hauses konnten durch die Beamten Spraydosen, Handschuhe und ein Stoffbeutel festgestellt werden. Farbreste an der Bekleidung der beiden Rostocker untermauerten den Tatverdacht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell