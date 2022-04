POL-KB: Volkmarsen - Ertappter Ladendieb verletzt zwei Frauen auf der Flucht, Polizei nimmt ihn im Rahmen der Fahndung fest

Korbach (ots) - Ihre Handtasche im Auto liegen lassen hatte eine Frau am Mittwoch in Diemelstadt-Rhoden. Diese wurde offensichtlich das Ziel eines unbekannten Täters. Das Auto, ein grauer Renault Megane, wurde am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreisstraße K 83 bei Diemelstadt-Rhoden abgestellt. In der Zeit bis etwa 15.30 Uhr schlug der unbekannte ...

mehr