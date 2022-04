Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Autoscheibe eingeschlagen, Bargeld und EC-Karte gestohlen

Korbach (ots)

Ihre Handtasche im Auto liegen lassen hatte eine Frau am Mittwoch in Diemelstadt-Rhoden. Diese wurde offensichtlich das Ziel eines unbekannten Täters.

Das Auto, ein grauer Renault Megane, wurde am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreisstraße K 83 bei Diemelstadt-Rhoden abgestellt. In der Zeit bis etwa 15.30 Uhr schlug der unbekannte Täter die Seitenscheibe an der Fahrertür ein und entwendete die auf dem Rücksitz liegende Handtasche. In dieser befanden sich Ausweispapiere, Bargeld und eine EC-Karte. Die EC-Karte wurde bereits zu weiteren Straftaten benutzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

