WSPI-OLD: Festmacherleinen brechen - Autotransporter reißt sich los

Brake (ots) - Die Kontrolle des von ihm geführten Frachtschiffs unter der Flagge der Marshallinseln wird der 67jährige Kapitän so schnell nicht vergessen, da sie zum ersten Mal in seinem Berufsleben zu einem Auslaufverbot führte: Am Freitag stellte die Wasserschutzpolizei Brake im Rahmen einer Umweltschutzkontrolle fest, dass es an Bord offensichtlich Probleme beim ...

mehr