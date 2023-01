Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Verstoß gegen Umweltvorschriften auf Öltanker

Wilhelmshaven (ots)

Bei der Kontrolle eines Öltankers unter liberianischer Flagge in Wilhelmshaven stellten Beamte der Wasserschutzpolizeistation Wilhelmshaven fest, dass der Verbleib von ca. 17 m³ ölhaltigem Bilgenwasser aus dem Maschinenraum in dem dafür nach internationalen Regelungen (MARPOL) vorgesehenen Öltagebuch nicht bzw. nicht ordnungsgemäß nachgewiesen war. Hinweise auf eine illegale Entsorgung des Bilgenwassers wurden nicht gefunden. Nach Rücksprache mit dem dafür zuständigen Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg wurde von dem verantwortlichen leitenden Maschinisten (50 Jahre) eine Sicherheitsleistung in Höhe von 9000 EUR eingezogen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

