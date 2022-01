Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Firma

Messing und Werkzeug gestohlen

Kranenburg-Nütterden (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag (27. Januar 2022), 05:30 Uhr, sind unbekannte Täter durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes in eine Metallbaufirma an der Spechtbaumstraße eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Messingrollen in verschiedenen Größen und Werkzeugmaschinen, darunter Winkelschleifer und Schweißgeräte. Aufgrund des hohen Gewichts der Messingrollen ist anzunehmen, dass im Bereich der Zufahrt über die Römerstraße ein Fahrzeug für den Abtransport der Beute bereitstand. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

