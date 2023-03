Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahndung nach einer Unterschlagung (Foto)

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am 10.11.2022 den Fund eines hochwertigen Smartphones unterschlagen. Der Mann hob das Handy in einem Supermarkt am Ovelheider Weg auf, als es einer Kundin aus der Tasche gefallen war und steckte es ein. Der Vorfall ereignete sich um 14.45 Uhr.

Hier finden Sie Fotos des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/100944

Wer kennt den Mann oder kann Hinweise zu seiner Person geben? (Tel. 0800 2361 111).

