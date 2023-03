Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Kind bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag kam es um 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletzten Kind. Ein 80-jähriger Autofahrer aus Dorsten war auf der Clemens-August-Straße in Richtung Kirchhellener Allee unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Kirchhellener Allee habe dann ein 9-jähriges Mädchen, ebenfalls aus Dorsten, die Straße auf ihrem Fahrrad überquert. Der Autofahrer hatte noch versucht zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand geringer Sachschaden an den Fahrzeugen.

