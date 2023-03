POL-RE: Bottrop: Vermisster Senior wieder da

Recklinghausen (ots) - Ein 64-jähriger Autofahrer und ein 28-jähriger Fahrradfahrer, beide aus Bottrop, kollidierten im Bereich der Kreuzung Gartenstraße/Im Pinnetal im Ortsteil Kirchhellen. Der Unfall passierte am Dienstag gegen 08:00 Uhr. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. An beiden ...

