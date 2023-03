POL-EN: Herdecke- Kollision bei Wendemanöver

Wetter (ots) - Am Donnerstag (02.03) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Köhlerwaldstraße einzubrechen. Die Täter versuchten über die Hauseingangstür in die Räumlichkeiten einzudringen, das Öffnen der Tür gelang ihnen jedoch nicht. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

