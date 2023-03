POL-EN: Wetter- Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Sprockhövel (ots) - Ein noch bisher unbekannter Tatverdächtiger betrat am 07.12.22 kurz vor Ladenschluss die Netto Filiale in Sprockhövel an der Bahnhofstraße und begab sich unmittelbar zum an der Kasse befindlichen Mitarbeiter. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Einnahmen aus der Kasse und floh anschließend mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Nun ...

mehr