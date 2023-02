Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230201.4 Heide: Wem gehört die abgebildete Kette?

Heide (ots)

Nach einem Einbruch in ein Heider Haus im Dezember 2022 fragen die Ermittler der Heider Kripo, wer die abgebildete Halskette kennt oder wem sie abhandengekommen ist. Das Modeschmuckstück blieb an dem genannten Tatort in Heide zurück, gehörte allerdings nicht in den Besitz der Geschädigten. Es ist anzunehmen, dass es aus einem weitere Einbruch stammte und dass die oder Täter die Kette am Tatort bewusst oder unbewusst zurückließen.

Wer Angaben zu der silberfarbenen Kette samt Anhänger machen kann, sollte sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

