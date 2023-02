POL-IZ: 230201.1 Büsum: Diebe plündern LKW-Tanks

Heide (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Heide zu drei Einbruchstaten gekommen. In zwei Fällen entstanden lediglich Sachschäden, im dritten machten die Täter nur geringe Beute. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis zum Montag, 08.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam über eine Tür in ein Fitnessstudio in der Straße Vogelweide ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen die ...

