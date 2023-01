POL-IZ: 230131.6 Kellinghusen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Itzehoe (ots) - Am Montagvormittag hat ein Unbekannter eine Rentnerin in der Itzehoer Innenstadt bestohlen. Ob sich die Tat auf offener Straße oder in einem Geschäft ereignete, ist unklar. Gegen 10.30 Uhr begab sich die Anzeigende vom Itzehoer ZOB aus zu Rossmann und anschließend zum TEDI-Markt in der Feldschmiede. Als sie in dem Markt etwas bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse mitsamt 80 Euro aus ...

