POL-IZ: 230131.2 Albersdorf: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Lohe-Rickelshof (ots) - Am vergangenen Wochenende haben sich Diebe in Lohe-Rickelshof an dem Inhalt von Tanks dreier Baumaschinen bedient. Dabei richteten sie einen Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Freitagmittag bis zum Montagmorgen suchten die Täter ein Grundstück in der Straße Blauer Lappen auf. Dort ...

