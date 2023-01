POL-IZ: 230131.1 Itzehoe: Diebstahl auf Baustelle

Itzehoe (ots) - Am Sonntagmittag stellten Polizeibeamte drei Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen auf einem Parkplatz am Feldschmiedekamp fest. Ein unbekannter Täter zerstach mit einem scharfen Gegenstand diverse Reifen, so dass sämtliche Luft entwich. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

