POL-MA: Heidelberg, Weststadt: Pkw aufgebrochen und Handtasche entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag, zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr kam es in der Weststadt in Heidelberg, in der Kleinschmidtstraße zu einem Einbruch in einen Pkw, aus dem eine Handtasche entwendet wurde. Gegen 19.30 Uhr wurde die Handtasche in einem nahe gelegenen Vorgarten wieder aufgefunden. Es wurde lediglich Bargeld in bislang unbekannter Höhe entnommen. Das Polizeirevier Heidelberg Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den bislang unbekannten Tätern oder zur Tat machen können, unter Tel.: 06221 18570.

