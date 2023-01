POL-MA: Heidelberg: Unbekannte beschädigen Carsharing-Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) - Seit dem 23.01.2023 gilt der 60-jährige Sandu M. als vermisst. Er wurde letztmalig am Montagmorgen auf seiner Station des PZN Wiesloch gesehen, wo er freiwillig untergebracht ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen im Umkreis und an bekannten ...

