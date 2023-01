POL-IZ: 230130.2 Brokstedt: Folgemeldung 6 zu 230125.7- aktueller Zustand verletzter Personen stabil

Burg (ots) - Am Freitag gegen 22 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter erneut der Briefkasten der Polizeistation Burg am Holzmarkt mit einem unbekannten Sprengkörper beschädigt. Bereits am 22. Januar 2023 wurde der Briefkasten gesprengt und wurde gerade erst erneuert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

