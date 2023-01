Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230130.3 Bahrenfleth: Brand einer landwirtschaftlich genutzten Halle

Bahrenfleth (ots)

Am Sonntag um 4:20 Uhr wurde der Brand einer circa 750 Quadratmeter großen, landwirtschaftlich genutzten Halle an der Straße Groß Wisch gemeldet. In der Halle befanden sich diverse landwirtschaftliche Maschinen und auf dem Dach waren Photovoltaikmodule installiert. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1 Mio. Euro. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

