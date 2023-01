Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230130.1 Süderhastedt: Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Süderhastedt (ots)

Am Freitag um 16:36 Uhr fuhr ein 64jähriger Autofahrer aus Nindorf auf der Hauptstraße L327 aus Hochdonn kommend in Richtung Süderhastedt. Auf gerader Fahrstrecke kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Fahrer ins WKK Heide. Polizeibeamte ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Am Fahrzeug entstanden Schäden im vorderen linken Frontbereich. Die Vorderachse und Teile des Unterbodens waren weggebrochen. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

