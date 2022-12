Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unbekannter überholt rücksichtslos und verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person fuhr am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der B295 von Leonberg kommend in Richtung Weil der Stadt. Im einspurigen Bereich nach der Anschlussstelle Renningen-Süd fuhr sie zunächst dicht auf den vor ihr fahrenden Mercedes eines 25-Jährigen auf und scherte nach Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf die Gegenfahrspur aus, um den Mercedes sowie den davor fahrenden Renault eines 24-Jährigen zu überholen. Als sich die unbekannte Person auf Höhe des Renault befand, kamen Fahrzeuge entgegen. Da die unbekannte Person ihren Überholvorgang trotz des Gegenverkehrs fortsetzte, musste der 24-jährige Renault-Fahrer stark abbremsen, um der unbekannte Person das Einscheren zu ermöglichen und so einen Unfall zu verhindern. Der hinter dem Renault fahrende 25-Jährige bremste seinen Mercedes ebenfalls stark ab, kollidierte aber dennoch mit dem Renault. Die unbekannte Person setzte nach dem gefährlichen Überholmanöver ihre Fahrt auf der B295 in Richtung Weil der Stadt fort. Bei dem von ihr genutzten Fahrzeug soll es sich möglicherweise um einen silbernen VW Golf gehandelt haben. Die 24 und 25 Jahre alten Fahrzeuglenker blieben unverletzt. An dem Renault entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro, das Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Mercedes beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die unbekannte Person in dem VW Golf fiel offenbar bereits vor dem beschriebenen Sachverhalt durch rücksichtslose Fahrweise auf. Zeugen für den Vorfall oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

