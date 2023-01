POL-IZ: 230127.2 Heide: Wem gehören die Fahrräder?

Polizeidirektion Itzehoe

Heide: Wem gehören die Fahrräder?

Heide (ots)

In Obhut der Heider Kripo befinden sich fünf nicht wertlose Fahrräder, die vermutlich aus Diebstählen stammen. Beamte der Kripo haben die Bikes in einem Keller in Heide aufgefunden und sichergestellt und nehmen an, dass es sich bei den Rädern um Diebesgut handelt. Ermittlungen nach den Eigentümern der Fahrräder, bei denen die Rahmennummern zum Teil entfernt worden sind, verliefen bisher negativ.

Hinweise auf die Herkunft der Zweiräder nimmt die Heider Polizei unter der Rufnummer 0481 / 940 entgegen. Im Anhang an die Meldung befinden sich zwei Fotos von zwei Rädern.

Merle Neufeld

