POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Verkehrsunfall: Autofahrerin kommt mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Altensteig (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in Altensteig ist eine Autofahrerin mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war eine 20-Jährige am Steuer eines VW gegen 17:45 Uhr auf der Landesstraße 352 in Altensteig vom Kreisverkehr Anker kommend in Richtung Pfalzgrafenweiler unterwegs, als sie nach links in den Friedhofweg abbiegen wollte. Offenbar ordnete sich die VW-Fahrerin hierzu korrekt auf dem Abbiegestreifen ein und wartete zunächst auch den vorrangigen Verkehr ab. Den bisherigen Informationen nach nahm die 20-Jährige dann allerdings eine entgegenkommende Skodafahrerin nicht oder zu spät wahr, bog nach links ab und missachtete so deren Vorrang. Nach dem folgenden Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und auch die 25-jährige Skodafahrerin musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Über den Grad der Verletzungen liegen bei beiden Unfallbeteiligten bislang noch keine genaueren Informationen vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt rund 6.000 Euro.

